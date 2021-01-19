بولاية مرشح لخلافة مورغان سامسون في أولمبيك مارسيليا

رشحت وسائل إعلامة فرنسية اللاعب الدولي الجزائري فريد بولاية لخلافة اللاعب الفرنسي مورغان سامسون في فريق أولمبيك مارسيليا.

وكشف موقع “واست فرانس” أن فريق أولمبيك مارسيليا دخل في مفاوضات مع فريق ميتز الفرنسي من أجل الحصول على خدمات اللاعب الجزائري فريد بولاية والذي لا يزال مرتبطا بعقد مع فريقه إلى غاية 2022.

ويبحث فريق أولمبيك مارسيليا لتعويض رحيل مهاجمه الفرنسي مورغان سامسون الذي يقترب من نادي آستون فيلا الإنجليزي.

وأكد موقع “فوت ميركاتو” أن نادي ميتز الفرنسي يطالب بمبلغ 5 ملايين إلى 7 ملايين أورو من أجل تسريح اللاعب الجزائري، بالرغم من أنه إلتحق سنة 2018 بمبلغ 800 ألف أورو فقط.