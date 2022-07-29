بولاية مرشح للالتحاق بفرحات في الدوري التركي

يحظى الدولي الجزائري، فريد بولاية، باهتمام أندية الدوري التركي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت وسائل اعلام فرنسية، عن ابداء مسؤولي نادي ألانيا سبور التركي، اهتمامهم بخدمات بولاية، لتدعيم صفوف الفريق.

كما أضاف ذات المصدر، بأن تواجد الدولي الجزائري حرا من أي ارتباط، شجع النادي التركي أكثر للتفكير في التعاقد معه.

وفي حال ترسيم هذه الصفقة، سيجاور فريد بولاية، مواطنة زين الدين فرحات، الذي التحق هذا الصيف بنادي ألانيا سبور التركي.