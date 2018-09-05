بولاية: ” نوعية اللاعبين تساعدنا على الفوز في غامبيا”

كشف الوافد الجديد في صفوف المنتخب الوطني فريد بولاية أن المناجير العام للمنتخب الوطني حكيم مدان كان وراء إستدعائه للإلتحاق بصفوف الخضر.

وأجرى لاعب ميتز الفرنسي حوارا مع الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم تحدث من خلاله عن أجواء الإستقبال الذي حضي به في المنتخب قائلا:

“إسمي فريد بولاية 24 سنة ولدت في مارسيليا، وألعب مع نادي ميتز..لقد إلتقيت حكيم مدان في جيرونا عندما كنت في إسبانيا، وعرض علي الإنضمام إلى المنتخب الوطني، وبطبيعة الحال قبلت الدعوة على الفور”.

وأضاف: “هناك أجواء رائعة داخل المجموعة، خصوصا أن اللاعبين يعرفون بعضهم البعض منذ مدة طويلة، ولقد حضيت بإستقبال رائع من طرف اللاعبين”

وإختتم حديثه قائلا: “أتوقع أن تكون مباراة صعبة مثل كل المباريات التي تلعب في إفريقيا خاصة خارج الديار، لكن مع الفريق الذي نملكه ونوعية اللاعبين أضن أننا قادرين على الفوز بهذه المباراة”.