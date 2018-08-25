“بولاية” و”أوكيدجا” يُواصلان الإبهار في الليغ 2!

واصل الثنائي الجزائري، “فريد بولاية” و”أليكسندر أوكيدجا” تألقهما رفقة ناديهما “ميتز”، وحققا فوزهما الخامس على التوالي منذ بداية الموسم الجاري.

وساهم الثنائي المُتألق في عودة أبناء منطقة “الألزاس” بالنقاط الثلاث خلال السفرية الى “تروا”، سهرة أمس الجمعة، بهدف دون رد.

وشهدت المواجهة عرضا قويا من الحارس “أوكيدجا” والذي كان أفضل عنصر من جانب فريقه، بتصديه لجميع المُحاولات الخطيرة لمُهاجمي المُنافس.

ويأتي بروز “بولاية” و”أوكيدجا” تزامنا مع وصول الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي، والذي قد يمنحهما فُرصة مع “مُحاربي الصحراء” قريبا.