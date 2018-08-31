بولاية وأوكيدجة جديد بلماضي أمام غامبيا

شهدت قائمة المنتخب الوطني المعنية بمواجهة منتخب غامبيا يوم 08 سبتمبر إستدعاء لاعبين جديدين لأول مرة ويتعلق الأمر بمذوسط الميدان الهجومي فريد بولاية، وحارس ميتز الفرنسي أليكساندر أوكيدجة.

وتالق الثنائي الجزائري، “فريد بولاية” و”أليكسندر أوكيدجا” رفقة ناديهما “ميتز”، بعدما حققا 5 إنتصارات على التوالي منذ بداية الموسم الجاري.

قائمة المنتخب الوطني:

ماندي، بن سبعيني، سليماني، فغولي، بن طالب، تايدر، قديورة، محرز، سوداني، غزال، عبيد، بودبوز، براهيمي، بونجاح، بولاية، بن زية، فارس، حليش، طاهارت، عبد اللاوي، بلخيتر، حساني