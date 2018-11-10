“بولاية” و”أوكيدجة” يبسطان سيطرتهما على “الليغ2” الفرنسية!

واصل الثنائي الدولي الجزائري، فريد بولاية وأليكسندر أوكيدجة، سيطرتهما وتصدرهما للترتيب العام لليغ 2 الفرنسية، رفقة ناديهما “ميتز”، أمس الجمعة.

وقاد لاعبا المنتخب الوطني فريقهما للعودة بإنتصار صعب ولكنه مهم، من خارج الديار، بثنائية مُقابل واحد، خلال المواجهة أمام “شاتورو”.

وشهدت المُباراة تألقا لافتا لـ”محرز الجديد” الذي كان وراء هدف الإنتصار، كما عرف اللقاء تأكيد “أوكيدجة” لفورمته العالية، هذه الفترة.

ويمتلك اللاعبان فُرصة كبيرة لإسترجاع مكانتهما مع المنتخب الوطني، بدءا من السفرية الى “الطوغو”، بعدما إستبعدهما بلماضي خلال خرجة “البنين”.