“بولاية” و”أوكيدجة” يفتخران بالعلم الجزائري في فرنسا

إحتفل لاعبا المنتخب الوطني، “فريد بولاية” و”أليكسندر أوكيدجة” بالعلم الجزائري، وذلك بعد صعودهما رفقة ناديهما “ميتز” رسميا لـ”الليغ 1″ الفرنسية.

وظهر الحارس المُتألق و”محرز الجديد”، وهما يرفعان الراية الوطنية بكل فخر في غرف تبديل ملابس فريقهما، في لقطة تستحق الإشادة.

وشارك نجما “الخضر” في الإنتصار المُحقق على حساب “ريد ستار باريس”، سهرة أمس الجمعة، بهدفين مُقابل واحد مُقدمين عرضين مُحترمين.

وسيعمل الثنائي على إستغلال الجولات المُتبقية من “الليغ 2″ للفت أنظار، جمال بلماضي، لخطف مكانة مع المجموعة المعنية بـ”الكان 2019.”