بولاية وأوكيدجيا يتجهان لمغادرة ميتز

يقترب الدوليان الجزائريان، فريد بولاية، وألكسندر أوكيدجا، من مغادرة ناديهما ميتز الفرنسي، مع نهاية الموسم الجاري.

وكشفت تقارير إعلامية فرنسية، بأن مجلس إدارة نادي ميتز، سيظطر للتفريط في عدد ركائزه الأساسية.

كما أوضحت ذات المصادر بأن هذا القرار، يأتي مع اقتراب ترسيم ميتز، مغادرته الليغ1 الفرنسية، نظرا لتواجده في المركز الأخير.

وتضم قائمة اللاعبين التي تسعى إدارة ميتز للتخلي عنهم، بعد ترسيم سقوطهم للقسم الثاني، 10 أسماء، بما فيهم بولاية، وأوكيدجا.