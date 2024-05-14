بولاية و براهيمي هدافان و يقودان الغرافة لنصف نهائي كأس أمير قطر

تمكن الثنائي الدولي الجزائري فريد بولاية و ياسين براهيمي، من قيادة فريقهما الغرافة للدور النصف النهائي منافسة كأس أمير قطر.

بعد الفوز في مواجهة الدور الربع النهائي، أمام ام صلال، اليوم الثلاثاء، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشارك الثنائي بولاية وبراهيمي كأساسيان من جانب الغرافة في هذه المواجهة، وسجل فريد بولاية هدف التقدم لصالح الغرافة، في الدقيقة الثالثة بعد تلقيه تمريرة حاسمة من زميله براهيمي.

كما بصم براهيمي على تمريرة الهدف الثاني، بعد أن منح تمريرة حاسمة لزميله ليانكو، في الدقيقة 45+1 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 68 من الشوط الثاني، أضاف اللاعب ياسين براهيمي، الهدف الثالث لصالح الغرافة. بعدها أضاف الهدف الثاني له في المباراة والرابع لفريقه في الدقيقة 90+15. فيما سجل ثنائية ام صلال، لوكاس جواو و عبد الله الشيخ في الدقيقيتين 74 و 90+5.