بولاية يتجه بخطى ثابتة لمغادرة ميتز

يحظى الدولي الجزائري فريد بولاية لاعب نادي ميتز الفرنسي، باهتمام العديد من الأندية الأوروبية في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، أن بولاية، يتجه بخطى ثابتة لمغادرة ناديه ميتز، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويحظى الدولي الجزائري، باهتمام العديد من الأندية الأوروبية، على غرار ليدز يونايتد، الناشط في البريمرليغ الإنجليزية. بالإضافة لأندية أخرى، إيطالية، وإسبانية.

ويأتي هذا بعد المردود الكبير الذي بصم عليه بولاية الموسم المنصرم، بألوان ميتز، أين سجل 6 أهداف ومنح 8 تميريرات حاسمة.