بولاية يتخذ قرارا مصيريا بشأن مُستقبله في فرنسا

إتخذ الدولي الجزائري، فريد بولاية، قرارا فاصلا بخصوص مُستقبله الاحترافي، مُعلنا استمراره مع ناديه ماتز الفرنسي، إلى غاية نهاية الموسم الجاري، على أن يغادره حُرا من أي التزام الصيف القادم.

وتحدث متوسط الميدان لجريدة “لاست ريبوبليكان” قائلا :”لن أغير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي، وسأبقى مع فريقي إلى غاية الجولة الأخيرة من الليغ 1″.

وسيركز صاحب الـ28 عاما، من هنا فصاعدا على استرجاع مُستواه، وفي نفس الوقت استعادة مكانته مع المنتخب الوطني في أقرب الآجال الممكنة.

وكان بولاية، قد سجل يوم أمس الأحد، أول أهدافه في الموسم الجاري، خلال الهزيمة التي تعرض لها فريقه بثلاثية لإثنين أمام أونجي.