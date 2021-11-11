بولاية يتوج بجائزة لاعب الشهر في ميتز

أختير الدولي الجزائري، فريد بولاية، كأفضل لاعب في صفوف ناديه ميتز الفرنسي، عن شهر أكتوبر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ميتز، على “تويتر”، تغريدة أعلن من خلالها، عن فوز بولاية، بهذه الجائزة على حساب بقية زملائه.

كما أرفقت إدارة النادي الفرنسي، هذه التغريدة، بمقطع فيديو، يستعرض أجمل اللقاطات، والأهداف التي بصم عليها الدولي الجزائري سهر أكتوبر.

ويذكر أن فريد بولاية، يتواجد حاليا رفقة الخضر، بمصر، أين تجري التحضيرات لمواجهة جيبوتي، ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.

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