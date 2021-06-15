بولاية يتوج بجائزة لاعب الموسم في ميتز

توج الدولي الجزائري، فريد بولاية، بجائزة لاعب الموسم في ناديه ماتز، مُتحصلا على نسبة 37% من أصوات الجماهير، والتي إعترفت بمُستوياته الكبيرة خلال الطبعة الماضية من الليغ 1 الفرنسية وقيادته الفريق لتحقيق لنتائج غير مُتوقعة.

وجاء هذا التكريم مُستحقا لمتوسط الميدان، الذي لفت الأنظار بتمكنه من تسجيل ست أهداف وتقديم ثمان تمريرات حاسمة، جعلته يُصنف مع نجوم الدوري، وفتحت له أبواب التواجد الدائم مع المنتخب الوطني خلال الأشهر القليلة الماضية.

يُذكر بأن صانع اللعب، سيُغير الأجواء خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما تحصل على الضوء الأخضر من إدارة “لي غرونا”، الذي تنتظر العروض من أجل التفاوض على بيع عقده الذي ينتهي بنهاية العام القادم 2022.