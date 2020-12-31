بولاية يتوج لاعب الشهر في ناديه ميتز

أختير الدولي الجزائري فريد بولاية صانع ألعاب نادي ميتز الفرنسي، كأفضل لاعب في تشكيلة الفريق ميتز، لشهر ديسمبر.

وكشفت إدارة نادي ميتز، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تيوتر”، عن اختيار بولاية، أضفل لاعب في الفريق لشهر ديسمبر.

ونشر النادي الفرنسي، حصيلة بولاية خلال هذا الشهر، أين سجل الدولي الجزائري، هدفين، ومنح تمريرة حاسمة، بالإضافة لحصوله على ضربة جزاء.

وتم اختيار فريد بولاية، كأفضل لاعب في الشهر، بعد حصوله على 40% من نسبة التصويت.