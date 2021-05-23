بولاية يعود لقائمة ميتز في مواجهة مارسيليا

سجل الدولي الجزائري فريد بولاية عودته لقائمة ناديه ميتز، تحسبا للمبارا التي ستجمعهم اليوم الأحد، بفريق أولمبيك مارسيليا.

وكشف الحساب الرسمي لنادي ميتز، على “تويتر”، قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة مارسيليا، والتي ضمت اسم بولاية.

وتأتي عودة لاعب الخضر، بعد غيابه عم المباراة الأخيرة لفريقه، وهو الغياب الذي برره المدرب فريديريك أنتونيتي، بخياراة فنية.

ومن المقرر أن تكون هذه آخر مباراة لبولاية، بألوان ناديه ميتز، كونه يسعى لتغيير الأجواء في الميركاتو المقبل.

يذكر أن فريد بولاية، ومواطنه أوكيدجا، يستظيفون رفقة ناديه ميتز، سهرة اليوم الأحد، ناديه أولمبيك مارسيليا، لحساب الجولة الأخيرة من الليغ1.