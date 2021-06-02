بولاية يفتح أبواب الرحيل ويكشف طموحاته

أكد الدولي الجزائري فريد بولاية، بأنه عازم على تغيير الأجواء خلال الميركاتو الصيفي، بعد الموسم المميز الذي وقع عليه مع نادي ميتز في الليغ 1. وأشار صانع اللعب بأنه يمتلك العديد من العروض المهمة.

وتحدث صاحب الـ28 عاما، خلال ظهوره في سيدي موسى بخصوص هذه النقطة قائلا :”الوقت أصبح مُناسبا من أجل الإنتقال لفريق جديد، بعد موسم جيد على جميع الأصعدة”.

وأضاف :”أمتلك العديد من المُقترحات من فرنسا ومن خارجها، وسأدرس كل شيء بصفة دقيقة من أجل القيام بالخيار الأمثل بالنسبة لي ولمشواري الإحترافي”.

يُذكر بأن مُحارب الصحراء لا يزال مُرتبطا مع أبناء منطقة “اللورين”، الى غاية جوان 2022.