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الرياضة

بولاية يفصل في مستقبله مع ميتز

بقلم كريم.تيغرمت
بولاية يفصل في مستقبله مع ميتز
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حسم الدولي الجزائري فريد بولاية، مستقبله مع ناديه ميتز الفرنسي، حسب التصريحات الأخيرة لرئيس النادي بيرنارد سيران.

وكشف رئيس نادي ميتز، بيرنارد سيران، لإذاعة الفرنسية، بأن المفاوضات التي جمعته مؤخرا ببولاية، لم تسفر عن شيء.

كما أكد رئيس ميتز، في تصريحاته: “بولاية لن يجدد عقده مع ميتز، دخلنا معه في مفاوضات لكنها باءت بالفشل”.

يذكر أن فريد بولاية (28 عاما)، سيكون بإمكانه اختيار وجهته المقبلة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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