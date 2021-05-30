بولاية يكشف نصيحة “محرز” !

كشف الجزائري “فريد بولاية”، لاعب “ميتز” الفرنسي أن قائد الخضر “رياض محرز” نصحه بالانضمام للدوري الإنجليزي، كما أن لديه عروض من أندية فرنسية وأخرى إسبانية ويريد التقدم والتطور في الموسم المقبل.

وفي حوار أجراه مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية، صرح “بولاية” قائلا: “لديّ 3 سنوات ونصف مع فريقي ودائما ما أريد تقديم الإضافة وأسعى لذلك، لكن اليوم أريد أن أخوض تجربة أخرى تسمح لي بالتطور ولم لا اللعب خارج فرنسا”.

وأضاف: “ليل تحدثوا معي وهم يلعبون دوري الأبطال، من المهم معرفة المشروع الرياضي أولا الذي يسمح لي بتطوير إمكانياتي، كما أن طريقة لعبي تناسب الدوري الإسباني، وتحدثت أيضا مع محرز حول الدوري الإنجليزي وأكد لي أنه يمكن للاعبين مثلنا أن يفرضوا أنفسهم في البريميرليغ”.