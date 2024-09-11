بولاية يلتحق بالوكرة القطري ويباشر تدريباته

رسّم الدولي الجزائري، فريد بولاية، التحاقه بنادي الوكرة القطري، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الغرافة.

وأعلن اليوم الأربعاء، نادي الوكرة، رسميا عن ضمه لاعب ميتز الفرنسي، من دون الكشف، عن تفاصيل أخرى حول مدة العقد.

بينما أشاد النادي القطري، بإمكانات بولاية، من خلال نشر فيديو. على حساب النادي الرسمي عبر منصة “إكس”، أرفقه بعبارة: “فريد من نوعه”.

هذا ونشر حساب الوكرة، أيضا صورا من تدريبات بولاية، الأولى بألوان النادي. والتي جرت أمس الثلاثاء، في إطار التحضيرات الخاصة، بلقاء السبت القادم، أمام الضيف الدحيل، برسم الجولة الـ 3 لدوري “إكسبو” القطري.

وصل وصل 🔥 فريد بولاية وكراوي 💪🏼💙#الوكرة pic.twitter.com/IFYWWlpjJY — نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) September 11, 2024