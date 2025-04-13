بولاية ينافس على جائزة لاعب الأسبوع في قطر

اختير الدولي الجزائري، ولاعب نادي الوكرة القطري، فريد بولاية، للتنافس على جائزة لاعب الأسبوع في دوري نجوم قطر.

ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة دوري نجوم قطر. قائمة من 6 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ 21، يتقدمهم بولاية.

وينافس لاعب “الخضر”، كل من روجر غيدس، لاعب الريان، وأكرم عفيف نجم السد. وفرانسيسكو أنتونوتشي، لاعب الشحانية. وصانع ألعاب نادي الدحيل، بنجامين بوريغو، إلى جانب أنتوني مانسي، لاعب أم صلال.

وجاء اختيار بولاية، ضمن قائمة لاعب الأسبوع، بعدما تألق أول أمس الجمعة، في مواجهة ناديه السابق، الغرافة، بتسجيله هدفا، في لقاء انتهى بهدف لمثله. وسجل هدف الغرافة، لاعب “الخضر” الآخر، ياسين براهيمي.