“بولاية” ينتظر إلتفاتة “بلماضي” ويحلم بـ”الكان”

عبّر الدولي الجزائري، “فريد بولاية”، عن أمله في مُواصلة التألق خلال هذا الموسم، مما سيُمكنه من لفت أنظار “جمال بلماضي”.

وصرّح لجريدة “republicain-lorrain” قائلا :”خلال هذا الموسم، الإصابات ترتكتني بسلام على العموم، وهذا هو الأهم بالنسبة لي في هذه الفترة”.

وأضاف :”أرقامي ممتازة، ولكني قادر على تحسينها، خاصة إن نجحت في العودة بقوة خلال ما تبقى من مُباريات هذا الموسم”.

وأعرب “محرز الجديد” عن أمله مؤخرا في إسترجاع مكانته مع المنتخب الوطني، وهو الذي لم يُستدعى للمُباراة الأخيرة أمام “الطوغو”.

ويحلم الجناح الطائر بالتواجد مع “الخضر”، خلال “الكان 2019” تبدو مُعقدة نظرا للمُنافسة الشرسة في منصبه.