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الرياضة

بولاية يوجه رسالة خاصة لإدارة وجماهير ميتز

بقلم كريم تيغرمت
بولاية يوجه رسالة خاصة لإدارة وجماهير ميتز
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خصّ الدولي الجزائري فريد بولاية، إدارة وجماهير ناديه السابق ميتز الفرنسي، برسالة خاصة، عقب إعلان رحيله عن النادي.

ونشر بولاية، تغريدة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “شكراً لجميع الأشخاص الذين قابلتهم خلال هذه السنوات التي ميزت مسيرتي وحياتي”.

كما أضاف: “أنا فخور بارتداء هذا القميص العريق، وأنا مقتنع بأنه سيجد مكانه بسرعة كبيرة في الدوري الفرنسي”.

وختم الدولبي الجزائري فريد بولاية رسالته بتمني التوفيق للنادي وجناهيره: “من الجماهير إلى المسؤولين، أتمنى لكم التوفيق”.

رابط دائم : https://nhar.tv/mAbUg
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