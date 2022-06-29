بولاية يوجه رسالة خاصة لإدارة وجماهير ميتز
بقلم كريم تيغرمت
خصّ الدولي الجزائري فريد بولاية، إدارة وجماهير ناديه السابق ميتز الفرنسي، برسالة خاصة، عقب إعلان رحيله عن النادي.
ونشر بولاية، تغريدة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “شكراً لجميع الأشخاص الذين قابلتهم خلال هذه السنوات التي ميزت مسيرتي وحياتي”.
كما أضاف: “أنا فخور بارتداء هذا القميص العريق، وأنا مقتنع بأنه سيجد مكانه بسرعة كبيرة في الدوري الفرنسي”.
وختم الدولبي الجزائري فريد بولاية رسالته بتمني التوفيق للنادي وجناهيره: “من الجماهير إلى المسؤولين، أتمنى لكم التوفيق”.
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