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الرياضة

بولاية يُحقق رقما استثنائيا في الدوريات الخمس الكبرى

بقلم حواز عبد النور
بولاية يُحقق رقما استثنائيا في الدوريات الخمس الكبرى
بولاية يتألق
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حقق اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري فريد بولاية رقما استثنائيا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كشف أن نجم الخضر سجل 4 مُخالفات مُباشرة بقميص فريقه ميتز في الليغ 1 منذ بداية الموسم المنقضي.

وأضاف الحساب أنه لا يوجد لاعب استطاع فعل ذلك في الدوريات الخمس الكبرى في نفس الفترة المذكورة أعلاه.

وكان بولاية قد قاد فريقه ماتز للفوز على الضيف لوريون برباعية كاملة مقابل هدف وحيد.

رابط دائم : https://nhar.tv/BVHlR
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