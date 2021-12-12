بولاية يُحقق رقما استثنائيا في الدوريات الخمس الكبرى

حقق اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري فريد بولاية رقما استثنائيا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كشف أن نجم الخضر سجل 4 مُخالفات مُباشرة بقميص فريقه ميتز في الليغ 1 منذ بداية الموسم المنقضي.

وأضاف الحساب أنه لا يوجد لاعب استطاع فعل ذلك في الدوريات الخمس الكبرى في نفس الفترة المذكورة أعلاه.

وكان بولاية قد قاد فريقه ماتز للفوز على الضيف لوريون برباعية كاملة مقابل هدف وحيد.