بولاية يُنافس نيمار على جائزة لاعب الشهر في الليغ 1

يُنافس النجم الدولي الجزائري فريد بولاية لاعب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا على جائزة لاعب الشهر في الليغ 1 الفرنسية.

متوسط ميدان ميتز الفرنسي تواجد في قائمة المُرشحين لجائزة أفضل لاعب خلال شهر جانفي بالدوري الفرنسي بعد تألقه الكبير.

قائمة المُرشحين التي أعدتها رابطة اللاعبين المُحترفين في الدوري الفرنسي ضمت النجم الدولي البرازيلي وكيفين فولاند لاعب موناكو.

هذا ونشرت رابطة اللاعبين المُحترفين رابط التصويت على حسابها الرسمي في “تويتر” للسماح للمُتابعين باختيار لاعبهم المُفضل خلال الشهر المُنقضي.