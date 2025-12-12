بولبينة:”علينا تصحيح الأخطاء و أعتذر لجمهورنا”

عبّر المهاجم الدولي، عادل بولبينة، عن خيبة أمله مع الإقصاء المر من الدور ربع النهائي من كأس العرب، الخسارة أمام الإمارات بضربات الترجيح.

وقال بولبينة في تصريحاته:”قدمنا ما علينا فوق أرضية الميدان، لكن الحظ لم يكن معنا في ركلات الترجيح”، مشيرًا إلى أن المنتخب الجزائري كان الطرف الأفضل في فترات طويلة من اللقاء”.

وأضاف:”سيطرنا على مجريات المباراة، لكن طريقة لعب الإمارات صعّبت علينا المأمورية، خاصة من الناحية التكتيكية”.

واعترف لاعب “الخضر” بوجود نقائص يجب تداركها مستقبلًا، مؤكدًا: “علينا أن نصحح أخطاءنا ونكون أقوى في قادم الاستحقاقات”، في رسالة تعكس رغبة المجموعة في التعلم من هذه التجربة وعدم تكرار نفس الأخطاء.

ولم يُخفِ بولبينة إحساسه بثقل المسؤولية تجاه الجماهير الجزائرية، حيث قال:”أعترف أننا خيبنا أنصارنا، وأعتذر منهم”.