بولبينة: “أتمنى أن اجتمع مع محرز تحت راية المنتخب الوطني”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الجزائري عادل بولبينة، مهاجم نادي الدحيل القطري، أمله في مجاورة مواطنه النجم رياض محرز، في المنتخب الوطني.
وعقب مباراتهم الأخيرة ضد الأهلي السعودي، صرّح بولبينة، لموقع “win win”: “كانت مباراة كبيرة، كنت متحمسًا للعب أمام أسطورة الجزائر رياض محرز”.
كما أضاف خريج مدرسة بارادو: “كنت أشاهده في الملعب عندما كنت صغيرًا، والآن تتاح لي الفرصة للعب أمامه”.
وتابعه عادل بولبينة: “الحمد لله، لقد تبادلنا القمصان أنا ومحرز، وقمنا بالتحدث معًا، وأتمنى أن نجتمع سويًا تحت راية المنتخب الوطني الجزائري. لم لا”.
