بولبينة: “أتمنى أن نكون في أتم جاهزيتنا لدخول مباراة الأرجنتين بقوة”

تحدث نهاجم الخضر، الدولي الجزائري، عادل بولبينة، عن مباراتهم الإفتتاحية في مونيال 2026، ضد الأرجنتين، مبديا عزمهم على دخولها بقوة.

وصرح بولبينة، أمس الأربعاء، عقب فوزهم في المواجه الودية ضد بوليفيا: “أتمنى أن نكون في أتم جاهزيتنا، لدخول مباراة الأرجنتين بكل قوة”.

كما أضاف مهاجم الخضر، بخصوص النجم العالمي ليونيل ميسي: “لا يمكنني الحديث عن ميسي.. ميسي هو ميسي”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب الأرجنتين، يوم 17 جوان الجاري، ضمن الجولة الأولى من كأس العالم 2026.