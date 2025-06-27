بولبينة: “أتمنى أن يكون نادي الدحيل بوابتي للإحتراف في أوروبا”    

تحدث المهاجم الجزائري عادل بولبينة، عن انتقاله هذا الموسم لنادي الدحيل القطري، مبرزا في ذات الوقت أهدافه المستقبلية.

وقال بولبينة، في تصريح للاذاعة الوطنية: “انتقالي إلى نادي الدحيل، تم بعد مفاوضات شاقة، وتفكير عميق”.

كما أضاف: “قررت الانتقال إلى نادي الدحيل، كون هذا الأخير يعتبر فريق كبير، يلعب دائما على المراكز الأولى، والألقاب”.

وأردف: “سأقدم أفضل ما لدي، تحت اشراف المدرب بلماضي، لتقديم الإضافة للفريق، واظهار كل ما لدي، ليكون الدحيل بوابتي للاحتراف في أوروبا”.

وختم عادل بولبينة: “التحاقي بنادي الدحيل، سيكون بعد أسبوعين على الأكثر، لمباشرة التحضيرات مع الفريق”.