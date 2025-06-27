بولبينة: “أكاديمية بارادو تمنح فرصة البروز للمواهب الشابة”

أثنى المهاجم الجزائري، عادل بولبينة، لاعب نادي الدحيل القطري، على أكاديمية بارادو، مبرزا الدور الكبير الذي تلبعه في ابراز المواهب الشابة، ومنحها فرصة الاحتراف خارج الوطن.

وصرح بولبينة، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “أكاديمية بارادو، غنية عن التعريف، من ناحية التكوين، وتصدير اللاعبين لأوروبا”.

كما أضاف: “أكاديمية بارادو لديها استراتيجية خاصة، رغم صغر سن اللاعبين يتم منحهم فرصة البروز، وهذا ما يحتاجه أي لاعب”.

وتابع عادل بولبينة: “نادي بارادو، صدّر عدة لاعبين لأوروبا، ومن خلالها للمنتخب الوطني، والقادم سيكون أفضل مستقبلا”.