بولبينة: “أنا وبركان سننسي الجزائريين في ثنائية “بونجاح وبلايلي””

وعد مهاجم المنتخب الرديف، عادل بولبينة، الجمهور الجزائري بتشكيل “ثتائية قوية” رفقة زميله رضوان بركان، يوما ما في المنتخب الأول، تنسي الجميع في ثنائية “يوسف بلايلي وبغداد بونجاح”.

وتألق بولبينة وبركان، أمس السبت، في فوز المنتخب الرديف، بخماسية لهدف أمام البحرين. في ثاني جولات البطولة العربية، وسجل كل منهما هدفين مقابل تمريرة حاسمة، كما تحصل بركان على ضربة جزاء.

وعقب اللقاء، سُئل بولبينة، عن سر تألقه رفقة بركان، وقال: “أنا وبركان نعمل سويا في التدريبات ونتحدث كثيرا مع بعض.. نلعب في دوري واحد، ونسكن بجانب بعضنا البعض ونلتقي كثيرا”.

قبل أن يضيف خريج مدرسة أتليتيك بارادو: “لما لا نكون معا في المنتخب الأول يوما ما؟ مثل بلايلي وبونجاح..”نسوكم فيهم”.”

ورد بولبينة، بخصوص انتفاضة “الخضر” أمام البحرين، بعد التعادل في لقاء السودان: “هكذا هي كرة القدم، واجهنا انتقادات كبيرة بعد اللقاء الأول، كنا مركزين وأردنا الفوز وفزنا.. لم نكن نريد الخسارة، وأتمنى مواصلة دعمنا”.

كما عرج مهاجم المنتخب الرديف، في تصريحات خص بها التلفزيون العمومي، للحديث عن لقاء الجولة الثالثة والأخيرة، من مجموعات كأس العرب، المقرر هذا الثلاثاء، وختم: “ستكون مباراة كبيرة ضد منتخب العراق القوي، سنحضر جيدا ونعدكم بالفوز”.