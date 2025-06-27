بولبينة: “التتويج بلقب هداف البطولة الوطنية كان حلما بالنسبة لي”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز المهاجم السابق لنادي بارادو، عادل بولبينة، سعادته الكبير بعد تمكنه من انهاء الموسم المنقضي كهداف للبطولة المحترفة.
وصرح بولبينة، في هذا الخصوص، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “الأهداف التي سجلتها عملت عليها بجهد في مواسم كامل”.
كما أضاف اللاعب الجديد لنادي الدحيل القطري: “منذ الصغر كنت أحلم بأن أكون هداف البطولة المحترفة، والحمد لله تمكنت من تحقيق ذلك”.
وأردف المهاجم السابق لنادي بارادو: “الفضل في تتويجي كهداف للبطولة، يعود أيضا لزملائي اللاعبين، كون كرة القدم لعبة جماعية، لذا أشكر كل زملائي على مساعدتهم لي”.
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