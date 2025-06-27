إعــــلانات
الرياضة

بولبينة: “التتويج بلقب هداف البطولة الوطنية كان حلما بالنسبة لي”

بقلم كريم تيغرمت
بولبينة: “التتويج بلقب هداف البطولة الوطنية كان حلما بالنسبة لي”
  • 9
  • 0

أبرز المهاجم السابق لنادي بارادو، عادل بولبينة، سعادته الكبير بعد تمكنه من انهاء الموسم المنقضي كهداف للبطولة المحترفة.

وصرح بولبينة، في هذا الخصوص، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “الأهداف التي سجلتها عملت عليها بجهد في مواسم كامل”.

كما أضاف اللاعب الجديد لنادي الدحيل القطري: “منذ الصغر كنت أحلم بأن أكون هداف البطولة المحترفة، والحمد لله تمكنت من تحقيق ذلك”.

وأردف المهاجم السابق لنادي بارادو: “الفضل في تتويجي كهداف للبطولة، يعود أيضا لزملائي اللاعبين، كون كرة القدم لعبة جماعية، لذا أشكر كل زملائي على مساعدتهم لي”.

رابط دائم : https://nhar.tv/Ffg2d
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر