بولبينة: “الجزائريون موجودون في كل مكان وأتمنى حضورهم بقوة لمساندتنا”

أبدى الدولي الجزائري، عادل بولبينة، اعجابه الكبير بأنصار الخضر، من الجالية الجزائرية بأمريكا، داعيا اياهم لمساندتهم بقوة في كأس العالم 2026.

وصرح بولبينة، عقب فوزهم أمس الأربعاء في المواجهة التحضيرية ضد بوليفيا: “الجزائريون يمكن أن تجدهم حتى في الهند وبكثرة، وهذا الأمر حيرني”.

كما أضاف: “أتمنى أن يكون الأنصار متواجدين بقوة خلال مبارياتنا في كأس العالم لمساندتنا، ونتمنى أن لا نخيبهم”.

وتابع عادل بولبينة: “رغم التعب الذي كنا نعاني منه، إلا أن رؤية عدد أنصار المنتخب الوطني، استرجعنا قوانا”.