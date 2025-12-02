بولبينة: “المشاركة في “الكان”؟ تركيزي منصب على البطولة العربية”

لم يخف هداف الدحيل القطري، عادل بولبينة، رغبته في الالتحاق بالمنتخب الأول، إلا أنه أبرز في المقابل، أن تركيزه كله منصب على البطولة العربية، والتألق مع الرديف.

وسُئل بولبينة، اليوم الثلاثاء، في الندوة الصحفية الخاصة بلقاء افتتاح المنتخب الرديف لمشواره في البطولة العربية “قطر 2025” أمام السودان. حول رغبته في خوض “الكان” التي ستنطلق يوم 21 ديسمبر الجاري، في حال التألق عربيا.

وردّ خريج مدرسة أتليتيك بارادو: “اللعب في المنتخب الأول كان حلم بالنسبة لي. وهو حلم أي لاعب شاب”.

ليستدرك قائلا: “ولكن كل تركيزي متعلق بالبطولة العربية. أسعى لأن أكون عند حسن ظن الجمهور الجزائري الذي يساندني ويمنحني كل شيء معنوي حتى أكون جاهزا.. وما جاء به “المكتوب” مرحبا”.