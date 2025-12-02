بولبينة: “المفاجآت واردة ولكننا سنقدم كل شيء للاحتفاظ باللقب”

أكد مهاجم المنتخب الرديف، عادل بولبينة، أن الجميع واعٍ بالمسؤولية التي تنتظر التشكيلة الوطنية في البطولة العربية، الجارية في قطر ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر الحالي.

وخلال الندوة الصحفية الخاصة بلقاء يوم غدٍ الأربعاء، أمام منتخب السودان، أوضح بولبينة. أن المفاجآت واردة في البطولة العربية. ولكن “الخضر” سيقدمون كل شيء من أجل الاحتفاظ باللقب.

وقال اللاعب المتألق رفقة الدحيل القطري: “لعبت منتخبات قبلنا، ومثلما شاهدنا المفاجآت واردة. لا يوجد منتخب كبير وآخر صغير”.

ليضيف مهاجم المنتخب الرديف، بخصوص الأهداف المسطرة في دورة قطر: “نعلم حجم المسؤولية، وسنقدم كل ما لدينا من أجل اسعاد الشعب، ولما لا نتوج بالبطولة الثانية؟”.