بولبينة: “انتقالي إلى الدحيل كان خيار القلب”
عاد المهاجم الجزائري عادل بولبينة، للحديث عن انتقاله هذا الصيف لنادي الدحيل القطري، كاشفا سر اختياره لوجهته الجديدة.
وصرح بولبينة، في حوار خص به ناديه الدحيل: “انتقالي إلى نادي الدحيل، جاء بعد تأديتي لصلاة الاستخارة، وشعرت بارتياح لهذا الاختيار”.
كما أضاف: “تعرضت لضغط كبير، كون كل الشعب الجزائري كان يريد انتقالي إلى أوروبا، وأنا اخترت الدحيل، بالقلب، وأتمنى أن لا أكون قد أخطأت في اختيار، وأكون فأل خير على الفريق”.
وأردف: “أرى بأن نادي الدحيل، فريق قادر على مساعدتي من أجل تطوير امكانياتي، ولم لا يكون بوابتي للاحتراف في أوروبا”.
وبخصوص حديثه مع المدرب جمال بلماضي، كشف بولبينة: “تواصلت مع بلماضي، وأقنعني بسهولة بمشروع فريق الدحيل، ما سهل قبولي عرض الفريق”
وتابع عادل بولبينة: “تألق عدة لاعبين جزائريين في الدوري القطري، على غرار بونجاح، بلعمري، بلايلي، براهيمي وغيرهم، حفزني أيضا على خوض تجربة في هذا الدوري”.