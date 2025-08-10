بولبينة: “انتقالي للدحيل رسالة لتأكيد طموحي في التواجد مع المنتخب الوطني”

جدد عادل بولبينة، رغبته الكبيرة في نيل فرصته مع المنتخب الوطني مستقبلا، مؤكدا بأن انتقاله للدحيل، الهدف منه ضمان جاهزيته التامة في حال كان الخضر بحاجة لخدماته.

وصرح بولبينة، في حوار للصفحة الرسمية لنادي الديحل: “عملت دائما بجهد للحصول على دعوة المنتخب الوطني الأول، الذي يعتبر حلم بالنسبة لي”.

كما أضاف: “باختياري الانتقال إلى نادي الدحيل، وجهت رسالة لتأكيد طموحي في تقديم الأفضل مع فريقي، وضمان جاهزيتي التامة، في حال كان المنتخب الوطني بحاجة لخدماتي”.

وتابع عادل بولبينة: “الشعب الجزائري طالب بمنحي فرصة مع المنتخب الوطني، وهذا يحفزني للعمل أكثر من أجل الحصول على مكانتي مع الخضر مستقبلا”.