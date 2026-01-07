بولبينة: “بعض الأحلام تختبر صبرنا أولا”

أبرز الدولي الجزائري، عادل بولبينة، القيمة الكبيرة التي حملها الهدف الذي سجله أمس الثلاثاء، مع المنتخب الوطني، ضد الكونغو الديمقراطية، قس ثمن نهائي “كان 2025”.

وكتب بولبينة، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”: “ليس كل حلم يأتي سريعا، بعض الأحلام تختبر صبرنا أولا”.

كما أضاف مهاجم الخضر: “بعد رحلة انتظار طويلة، تحقق حلم تسجيل أول هدف مع المنتخب”.

وتابع عادل بولبينة: “الحمد لله على نعمة الصبر، وعلى لحظة تنسيني كل التعب.. تحيا الجزائر”.