بولبينة: “بلماضي من خيرة المدربين وطريقته مكّنتني من العودة بقوة”

أثنى المهاجم الجزائري، عادل بولبينة، لاعب الدحيل، على مدربه جمال بلماضي، مبرزا فضل هذا الأخير في عودته بقوة خلال آخر مباراة لهم.

وقال بولبينة، في هذا الخصوص، في تصريح لموقع “winwin”: “بلماضي من خيرة المدربين، ويشجعني باستمرار”.

كما أضاف: “في المبارتين السابقتين، بلماضي وضعني في الاحتياط، لأسترجع أنفاسي، وأراقب اللعب من بعيد، وهذا ما سمح لي للعودة بقوة”.

وتابع عادل بولبينة: “قبل مباراتنا الأخيرة سألني بلماضي، عن جاهزيتي، وأكدت له استعدادي التام، والحمد لله أتمنى المواصلة على هذا النسق”.

يذكر أن عادل بولبينة، ساهم بهدف، في الفوز الأخير الذي حققه ناديه الدحيل، بثلاثية، على حساب شباب الأهلي الإماراتي، في دوري أبطال آسيا.