أوروبا أم قطر؟ عادل بولينة أمام مفترق طرق في مسيرته

يعيش المهاجم الدولي الجزائري الشاب، عادل بولبينة، هداف الرابطة المحترفة هذا الموسم بـ 18 هدفًا في 24 مباراة، مرحلة حاسمة في مسيرته الكروية.

وسط تنافس قوي بين أندية أوروبية وخليجية على ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لما كشفه الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جاليت، من صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن نجم المنتخب المحلي صاحب الـ22 عامًا يحظى باهتمام كبير من نادي الدحيل القطري الذي تقدم بعرض ضخم قدره 3.5 مليون يورو للظفر بخدمات مهاجم أتلتيك بارادو.

ويبدو أن الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي، هو من يقف خلف هذا الاهتمام. في محاولة لاستقدام اللاعب إلى دوري نجوم قطر.

كما أكد المصدر أن نادي هال سيتي الإنجليزي دخل السباق مبكرًا. وقدم ثلاثة عروض متتالية بلغت في أقصاها 1.9 مليون يورو. دون أن يتمكن من إقناع النادي الجزائري المالك لعقد بولبينة.

أما على مستوى الدوري الفرنسي، فقد أبدى ناديا بريست ولوريان اهتمامًا، دون أن يتحول ذلك إلى عروض رسمية. في حين لم يكن نادي أولمبيك مارسيليا أبدًا طرفًا جديًا في الصفقة، رغم ما تم تداوله مؤخرًا.

كما أبدى نادي ريال بيتيس الإسباني اهتمامًا حقيقيًا، إذ أرسل ممثلين عنه إلى الجزائر مرتين لمتابعة اللاعب عن قرب، غير أن المفاوضات لم تتقدم.

أوروبا أم قطر؟

اللاعب لم يحسم موقفه، رغم رغبة أتلتيك بارادو في بيع لاعبه لأحد الأندية الأوروبية لتطويره رياضيًا ورفع قيمته مستقبلًا، إلا أن العرض القطري يفرض منطقه بقوة، خاصة من الناحية المالية، ويبدو أنه الأقرب بنسبة 80 إلى 90%.

ورغم كل هذه التحركات، لا يزال عادل بولبينة متريثًا، إذ لم يعلن عن قراره النهائي بعد. ولا يزال في مرحلة التفكير، خاصة أن الانتقال إلى قطر قد يغلق أمامه بعض الأبواب الأوروبية مستقبلاً. بينما يحمل خيار أوروبا مخاطر من حيث التنافس والفرص.

وجهة الحسم في الأفق

في الأسابيع القليلة القادمة، ينتظر أن تحسم وجهة اللاعب بولبينة. الذي يعد أحد أبرز اكتشافات الكرة الجزائرية في السنوات الأخيرة. والأنظار مشدودة إلى قراره الذي سيكون فارقًا لمسيرته ومؤثرًا على مستقبله الدولي.