بولبينة: “تنتظرنا مباريات صعبة في المونديال لكن لدينا منتخب قوي”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المهاجم الدولي الجزائري، عادل بولبينة، عن التحدي المقبل للمنتخب الوطني، في نهائيات كأس العالم 2026
وقال بولبينة، في تصريح حصري لموقع “win win”: “لدينا مباريات صعبة في المونديال، ولكن لدينا أيضًا فريق قوي، يستطيع منافسة هذه المنتخبات القوية”.
كما أضاف مهاجم الخضر، ونادي الدحيل القطري: “يجب أن نحضّر جيدًا للبطولة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الشعب الجزائري”.
وتابع عادل بولبينة: “إذا ما تحصلت على الاستدعاء للمشاركة في البطولة، سأسعى لإسعاد الجزائريين إن شاء الله”.
رابط دائم : https://nhar.tv/pMSy8