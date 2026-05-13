بولبينة: “حاولت تقديم أفضل ما لدي في أول تجربة احترافية لي”

تحدث الدولي الجزائري عادل بولبينة، عن أول تجربة احترافية له خارج البطولة الوطنية، والتي خاضها مع ناديه الدحيل القطري.

وصرح بولبينة، في تصريح حصري لموقع “win win”: “ّموسمنا كان صعبًا، لأننا لم نحقق نتائج إيجابية، حيث عانى الفريق من تذبذب في النتائج، ولكنه لم يكن مخيبًا لحد كبير”.

كما أضاف: “لقد لعبنا مباريات كبيرة هذا الموسم في دوري أبطال آسيا للنخبة، والدوري القطري، وسنسعى للعمل أكثر من أجل الظهور بوجه أفضل الموسم القادم”.

وأردف: “هذه أول تجربة احترافية بالنسبة إلي خارج الجزائر، ولقد حاولت تقديم أفضل ما لدي للفريق”.

وتابع عادل بولبينة: “رغم شعوري بأنني كنت قادرًا على تقديم مستوى أفضل، ولكن مع العمل سيكون المستقبل أفضل إن شاء الله”.