بولبينة رجل اللقاء ويهدي التأهل للجمهور الجزائري

نال الجناح الأيسر للمنتخب الوطني، عادل بولبينة، جائزة رجل اللقاء، بعد تألقه اللافت وقيادته المنتخب الوطني الجزائري إلى الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للأمم 2025، بتسجيله هدف الفوز أمام المنتخب الكونغولي.

ودخل بولبينة بديلاً في الدقيقة 113 من الشوط الإضافي الثاني، ولم يحتج سوى ست دقائق فقط ليترك بصمته الحاسمة، عندما تمكن في الدقيقة 119 من تسجيل هدف التأهل بتسديدة قوية عقب توغل ناجح، مستثمراً تمريرة بينية متقنة من زميله زروقي.

وعقب نهاية اللقاء، عبّر بولبينة عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، حيث صرّح قائلاً: “نشكر الجمهور على دعمه المتواصل لنا، والحمد لله أننا تمكنّا من إسعاده والتأهل إلى دور ربع النهائي. سنواصل مشوارنا بقوة وبعزيمة أكبر في بقية المنافسة”.

وأكد بولبينة بهذا الأداء المميز قيمته كلاعب حاسم، مانحًا “الخضر” بطاقة العبور في واحدة من أصعب مواجهات الدور ثمن النهائي، وسط إشادة واسعة من الأنصار والجهاز الفني على حد سواء.