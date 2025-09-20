بولبينة رجل المباراة في قمة العربي و الدحيل

تألق الدولي الجزائري، عادل بولبينة، اليوم السبت، بشكل لافت في مباراة فريقه العربي أمام الدحيل، ليقوده لانتصار كاسح بنتيجة 8-1، لحساب الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر.

بولبينة كان في يوم كبير، حيث وقع على ثنائية في الدقيقتين 51 و 68 (إحداهما من ضربة جزاء)، كما قدّم تمريرتين حاسمتين لزملائه في الهدف الرابع والسادس.

ليؤكد مكانته كأحد أبرز مفاتيح اللعب في تشكيلة الدحيل. وبفضل هذا الأداء المميز، تُوّج بولبينة بجائزة أفضل لاعب في المباراة. في ليلة تألق فيها بشكل فردي وجماعي، وأسهم بشكل مباشر في مهرجان الأهداف الذي وقّعه فريقه أمام منافس قوي مثل العربي.

للإشارة، بلغ المهاجم، عادل بولبينة، المساهمة التهديفية السابعة (4 أهداف+3 تمريرات حاسمة)، هذا الموسم مع الدحيل في ثمانية لقاءات.