بولبينة: “ردة فعلي حول قائمة بيتكوفيتش كانت في لحظة غضب”

أكد مهاجم المنتخب المحلي، عادل بولبينة، أنه تأثر كثيرا، بغياب اسمه عن قائمة المنتخب الأول، المعنية بتربص جوان الجاري.

وكان بولبينة، مرشحا بقوة للتواجد ضمن قائمة “الخضر”، بالنظر إلى مستوياته القوية التي يقدمها هذا الموسم، إلا أن بيتكوفيتش، أجّل استدعاءه.

وفور إعلان الناخب الوطني، يوم الـ 29 ماي الماضي، قائمة المنتخب المعنية بوديتي رواندا والسويد، عبر هداف بارادو عن استياءه لغياب اسمه بـ “ستوري” على حسابه الشخصي عبر “أنستغرام”.

وعلى هامش فوز المحليين وديا أمس الاثنين، بثنائية نظيفة أمام رواندا. سجل منها بولبينة هدفا، سُئل الأخير، حول غيابه عن المنتخب الأول. ورد: “أي لاعب طموح وشاب يحب التواجد مع الفريق الأول لأنه حلم أي لاعب”.

وواصل صاحب الـ 21 ربيعا: “حينما لم أرَ اسمي في القائمة “غاضتني”.. ولكن المدرب يعرف اللاعبين وإمكاناتهم”.

مضيفا بخصوص “ستوري” الذي نشره: “لقد كان في لحظة غضب. سأحاول العمل على تطوير نفسي من جميع النواحي، حتى أكون في المنتخب الأول”.