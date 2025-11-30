بولبينة ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا

سجل الدولي الجزائري، عادل بولبينة، نجم نادي الدحيل القطري، تواجده ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا للنخبة.

ونشرت إدارة نادي الدحيل، عبر موقعها الرسمي، التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، والتي ضمت اسم بولبينة.

ويأتي اختبار المهاجم الجزائري، ضمن هذه التشكيلة المثالية، نظري تألقه في المباراة الأخيرة لناديه الدحيل، في دوري أبطال آسيا، ضد اتحاد جدة.

يذكر أن عادل بولبينة، سجل ثلاثية كاملة في مرمى نادي جدة، منح من خلالها الفوز لناديه الدحيل، برباعية مقابل هدفين، في الجولة الخامسية من دوري أبطال آسيا للنخبة.