بولبينة: “في “الكان” لا تمثل نفسك فقط.. بل شعبًا بأكمله وأحلام الملايين”

جدد المهاجم عادل بولبينة، فخره بتمثيل المنتخب الأول، لاسيما وأن الاستدعاء الأول له تزامن ومشاركته في منافسة بحجم كأس أمم إفريقيا.

وقال بولبينة: “تحقيق الحلم ليس مجرد وصولٍ إلى هدف. بل هو ثمرة صبرٍ طويل وإيمانٍ لا يتزعزع. وعندما تتحول الأحلام إلى واقع، يصبح الشعور أعظم من أن يوصف.”

وواصل خريج مدرسة أتليتيك بارادو: “المشاركة الأولى مع المنتخب الجزائري تمثل لحظة تاريخية، ليس فقط للاعب، بل لكل من آمن بي وساندني في طريقي.”

وفي منشور أطلقه عبر حسابه على “أنستغرام” أبرز بولبينة. أن ارتداء قميص الجزائر في هذا المحفل القاري الكبير شرف عظيم ومسؤولية أكبر.

مضيفا: “هو تتويج لسنوات من العمل والتضحيات، وبداية مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والطموحات. في كأس أمم أفريقيا، لا تمثل نفسك فقط، بل تمثل شعبًا بأكمله، تاريخًا عريقًا، وأحلام ملايين الجماهير.”

وفي الأخير، أكد لاعب “الخضر” أن هذه المشاركة الأولى ولكنها ليست نهاية الحلم بل بدايته الحقيقية، وختم: “هي خطوة نحو المجد، ودافع لتقديم الأفضل، وكتابة صفحة جديدة من الفخر باسم الجزائر.”