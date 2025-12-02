بولبينة: “كأس العرب بطولة كبيرة وعازمون على الذهاب بعيدا”

جدد مهاجم المنتخب الرديف، عادل بولبينة، وعي المجموعة الحالية بالمسؤولية التي تنتظرها، في بطولة كأس العرب قطر 2025.

وقال بولبينة، في ندوة صحفية خاصة بلقاء السودان. المقرر غدا الأربعاء في افتتاح مشوار “الخضر” ضمن رحلة الدفاع عن اللقب: “هذه البطولة لا تأتي كل يوم وهي بطولة كبيرة”.

كما طمأن هداف الدحيل القطري، الجماهير الجزائرية بخصوص جاهزية العناصر الوطنية. مضيفا: “نحضر بكل جدية، ونعرف حجم المسؤولية. عازمون على تقديم كل شيء والبداية بمباراة السودان”.

قبل أن يستدرك بولبينة: “نتمنى تحقيق الفوز في جولة الافتتاح، ونلعب بعدها مباراة بمباراة ونذهب إلى ابعد محطة في المنافسة العربية”.