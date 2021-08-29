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الرياضة

بولبينة: “كل اللاعبين يطمحون للمشاركة في البطولة العربية”

بقلم كريم.تيغرمت
بولبينة: “كل اللاعبين يطمحون للمشاركة في البطولة العربية”
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أبدى اللاعب عادل بولبينة سعادته بالتواجد لاول مرة رفقة المنتخب الوطني للمحليين، مبديا سعيه لكسب ثقة المدرب مجيد بوقرة، لضمان مشاركته في بطولة كأس العرب.

وصرح بولبينة، للموقع الرسمي للفاف: “نحن بصدد إتمام تربصنا التحضيري تحسبا للمباراة الودية الثانية أمام بورندي، بعد فوزنا في أول لقاء أمام سوريا”

وأضاف: “كل اللاعبين في تركيز عال، من أجل الظفر بمكانة في المنتخب، تحسب لبطولة كأس العرب المقبلة”.

وتابع عادل بولبينة: “بالنسبة لي هذا أول استدعاء في المنتخب الوطني للمحليين، وسعيد جدا بذلك، أتمنى أن أكون عند مستوى الثقة التي وضعها في شخصي المدرب الوطني”.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=978190
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