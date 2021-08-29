بولبينة: “كل اللاعبين يطمحون للمشاركة في البطولة العربية”

أبدى اللاعب عادل بولبينة سعادته بالتواجد لاول مرة رفقة المنتخب الوطني للمحليين، مبديا سعيه لكسب ثقة المدرب مجيد بوقرة، لضمان مشاركته في بطولة كأس العرب.

وصرح بولبينة، للموقع الرسمي للفاف: “نحن بصدد إتمام تربصنا التحضيري تحسبا للمباراة الودية الثانية أمام بورندي، بعد فوزنا في أول لقاء أمام سوريا”

وأضاف: “كل اللاعبين في تركيز عال، من أجل الظفر بمكانة في المنتخب، تحسب لبطولة كأس العرب المقبلة”.

وتابع عادل بولبينة: “بالنسبة لي هذا أول استدعاء في المنتخب الوطني للمحليين، وسعيد جدا بذلك، أتمنى أن أكون عند مستوى الثقة التي وضعها في شخصي المدرب الوطني”.