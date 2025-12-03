بولبينة: “كنا قادرين على الفوز لولا طرد وناس”

أكد المهاجم عادل بولبينة، أن المنتخب الرديف، كان قادرا على تحقيق الفوز اليوم الاربعاء، أمام السودان، لولا طرد زميله آدم وناس، في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول.

وفي تصريحات خص بها شبكة “بي إن سبورت” القطرية. أبرز بولبينة، أن النقطة التي تحصل عليها “الخضر” في افتتاح مشوارهم ضمن بطولة العرب “ثمينة”.

قبل أن يستدرك: “المهم بالنسبة لنا أننا لم نتعثر. كنا نعلم بصعوبة المباراة وخصوصًا بعد أن تلقينا طرد في الشوط الأول، وهو ما زاد من صعوبة المأمورية”.

ليضيف مهاجم نادي الدحيل القطري: “لو لم يطرد لاعبنا، لكنا قادرين على خطف الفوز، ولكن الحمد النقطة أفضل”.