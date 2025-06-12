بولبينة لاعب الشهر في الرابطة المحترفة

توِّجَ مهاجم نادي أتلتيك بارادو، عادل بولبينة، اليوم الخميس، بجائزة أفضل لاعب لشهر ماي، وذلك بعد المستويات الكبيرة التي قدمها خلال المباريات الأخيرة.

إذ واصل تألقه بتسجيل الأهداف وصناعة الفارق لفريقه، ما جعله محط أنظار الجماهير والمتابعين.

وخاض بولبينة، ثلاث مباريات، خلال شهر ماي، كانت أبرزها أمام اتحاد العاصمة، حين تألق بشكل كبير وسجل ثنائية. قبل أن يواصل عروضه القوية في مباراة أخرى ضد اتحاد بسكرة، التي تمكن خلالها من تسجيل هدف آخر. مؤكّدًا مرة أخرى حسَّه التهديفي العالي وقدرته على صنع الفارق في أصعب اللحظات.

بهذا التتويج، يؤكد بولبينة أنه يعيش موسمًا استثنائيًا، إذ يتصدر قائمة هدافي الدوري الجزائري بـ 18 هدفًا في 24 مباراة. ليصبح أحد أبرز الأسماء في البطولة وأكثرهم جذبًا لاهتمام الأندية داخل وخارج الجزائر.